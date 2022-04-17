Об этом заявил аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд в эфире 24 канала.

К теме Не верю, что человек может измениться через несколько недель, – посол Мельник о конфликте со Штайнмайером

По его словам, координация и подготовка этого визита была не очень ясна. Как отметил Штайнмайер, польский президент Анджей Дуда предлагал ему совместную поездку в Украину, чтобы "дать сильный сигнал европейской солидарности".

То есть такого формального приглашения, по существу, не было из Киева для Штайнмайера и потом был отказ его включения в эту восточноевропейскую делегацию в Киев. Штайнмайер, должно быть, обиделся. Андреас Умланд Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы

Следует заметить, что по словам Владимира Зеленского , он не получал от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера никаких официальных запросов на визит.