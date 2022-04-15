Андрей Мельник заявил, что Германия сейчас на фоне войны должна переосмыслить свою роль и отношение как к России, так и к Украине. По его словам, начало уже сделано, к сожалению, это произошло уже после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Мельник о позиции президента Германии

Посол Украины добавил, что руководство Германии должно переосмыслить роль своей страны в системе безопасности Европы. В частности, это касается поставок оружия. Мельник добавил, что все еще есть сопротивление как внутри коалиции, так и немецкого общества.

Украинский дипломат также прокомментировал смену взглядов действующего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Мельник добавил, что ему сложно сказать наверняка. Напомним, в начале апреля немецкий политик заявил, что его приверженность российскому "Северному потоку-2" была явной ошибкой.

Я слабо верю, что человек после этого всего способен изменить свои подходы и взгляды,

– добавил посол Украины в Германии.

По его мнению, человек не может изменить свои взгляды всего за несколько недель. Тем более, когда речь идет о политике уровня Штайнмайера, занимавшего ключевые роли в разных правительствах Германии и уже вторую каденцию подряд являющегося федеральным президентом.

Мельник добавил, что с одной стороны, немецкий президент фактически вынужден делать эти заявления, поскольку в ФРГ идет масштабная медийная кампания, ведь местные СМИ публикуют критические публикации как против Штайнмайера, так и против политики политической элиты Германии на протяжении последних лет.

Что известно о конфликте с президентом Германии:

Штайнмайер несколько дней назад заявил, что он планировал прибыть в Украину вместе с главами стран Балтии и Польши. Однако он подчеркнул, что официальный Киев не приветствовал его визит.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не получал от коллеги из Германии никаких официальных запросов по поводу визита.

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