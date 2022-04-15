Так, Москва обратилась в Бразилию с просьбой о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и G20. Об этом сообщается в письме, которое министр финансов РФ Антон Силуанов написал главе бразильского минэкономики Пауло Гедесу.
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За кулисами ведется работа в МВФ и Всемирном банке по ограничению или даже исключению России из процесса принятия решений,
– отметил Силуанов.
Он признал, что из-за санкций Запада в России – "непростой период экономических и финансовых потрясений".
Половина резервов России заморожена
Министр финансов жаловался, что почти половина международных резервов РФ заморожена, а внешнеторговые операции блокируются, в том числе с ее партнерами по развивающейся рыночной экономике.
По его словам, США и их союзники проводят политику изоляции России от международного сообщества.
В свою очередь, отвечая на вопрос о письме, секретарь министерства экономики Бразилии по международным экономическим вопросам Эривалдо Гомес сказал, что "Бразилия хотела бы, чтобы Россия оставалась участником дискуссий в многосторонних организациях".
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