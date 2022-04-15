Андрій Мельник пояснив, що Німеччина зараз на фоні війни має переосмислити власну роль та ставлення як до Росії, так і до України. За його словами, початок уже зроблено, на жаль, це сталося вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Мельник про позицію президента Німеччини

Посол України додав, що керівництво Німеччини також має переосмислити роль своєї країни у системі безпеки Європи. Зокрема, це стосується постачання зброї. Мельник додав, що все ще є супротив як всередині коаліції, так і німецького суспільства.

Український дипломат також прокоментував зміну поглядів чинного президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Мельник додав, що йому важко сказати напевно. Нагадаємо, на початку квітня німецький політик заявив, що його прихильність до російського "Північного потоку-2" була явною помилкою.

Я слабо вірю, що людина після цього всього здатна змінити свої підходи й погляди,

– додав посол України в Німеччині.

На його думку, людина не може змінити свої погляди всього за кілька тижнів. Тим паче коли мова йде про політика рівня Штайнмаєра, який займав ключові ролі у різних урядах Німеччини й вже другу каденцію поспіль є федеральним президентом.

Мельник додав, що з одного боку німецький президент фактично змушений робити ці заяви, оскільки у ФРН йде масштабна медійна кампанія, адже місцеві ЗМІ публікують критичні публікації як проти Штайнмаєра, так і проти політики політичної еліти Німеччини протягом останніх років.

Що відомо про конфлікт з президентом Німеччини:

Штайнмаєр кілька днів тому заявив, він планував прибути до України разом з главами країн Балтії та Польщі. Проте він наголосив, що офіційний Київ не вітав його візиту.

13 квітня президент України Володимир Зеленський сказав, що не отримував від колеги з Німеччини ніяких офіційних запитів щодо візиту.