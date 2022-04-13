Брифінг 5 президентів відбувся у Києві, повідомляє 24 канал. Участь у ньому взяли президенти Польщі і країн Балтії. Алар Каріс, Егілс Левітс, Гітанас Науседа та Анджей Дуда прибули в Україну 13 квітня.

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Я як президент і наш офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччина та офісу президента Німеччини щодо візиту в Україну. У нас країна – вільна. І ми готові бути транзитною державою суто, якщо це питання економічне, а не політичне,

– заявив Зеленський.

Окрім того, український лідер наголосив: 14 квітня мине 50 днів війни, 50 днів стійкості та міцності України. Зеленський зауважив, що українці мають право бути серед тих людей, які реально підтримують, серед реальних друзів.

Президент зауважив, що цих реальних друзів багато не буває. Україна задоволена їхньою кількістю.

Зауважте! Штайнмаєр був активним прихильником зближення країн Заходу та Росії. Зокрема, він підтримував будівництво скандального "Північного потоку-2". У квітні 2022 року Штайнмаєр поскаржився, що його візит у Києві вважають небажаним.

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