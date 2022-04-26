Балл-форум должен состояться 29 апреля. Обычно президент его открывал.
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Событие в честь Украины
Bundespresseball организует неправительственная ассоциация журналистов. В этом году он должен состоятся как "Бал солидарности с Украиной". Вместе с тем, должны проводить сбор средств для поддержки украинских СМИ.
Штайнмайер отменил свое участие в мероприятии. Согласно объяснениям президента, сейчас это "не ко времени" из-за войны в Украине. В официальном ответе по приглашению его офис отметил, что Штайнмайер хотел бы воздержаться от участия в самом событии, но внесет свой вклад для кампании.
Также на бал пригласили посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Визит Штайнмайера в Украину отклонили
- Посол Украины в Германии заявлял, что Украина приглашает канцлера Олафа Шольца. В то же время визит Франко-Вальтера Штайнмайера Киев отклонил.
- Штайнмайер годами был активным поклонником сближения стран Запада и России. Также он поддерживал "Северный поток-2".
- При этом Владимир Зеленский сообщал, что не получал от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера никаких официальных запросов на визит.
Подробнее о ситуации с визитом Штайнмайера: смотрите видео