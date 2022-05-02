Новину у соцмережі повідомив Рікард Йозвяк – брюссельський кореспондент. Жодних деталей він наразі не розкрив.

Зауважте За живого Путіна це неможливо, – Тизенгаузен про зняття санкцій з Росії

Шостий пакет ЄС проти Росії та Білорусі мають представити послам ЄС до середи (4 травня – 24 канал) з метою його ухвалення до 9 травня,

– написав Йозвяк.

Раніше Пятрас Ауштрявічюс – депутат Європарламенту – повідомив, що цей пакет санкцій має боляче вдарити по країні-окупантці.

Деталі від ОП

Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – повідомив, що Єврокомісія може запропонувати шостий пакет санкцій на обговорення вже 3 травня. За даними Politico, новий пакет обмежень містить поетапне нафтове ембарго.

Окрім того, під санкціями можуть опинитися російські банки.

"Імпорт російської нафти планують поетапно заборонити до кінця року. Для Угорщини та Словаччини може запрацювати певна формула вийнятків, враховуючи труднощі з диверсифікацією для цих держав", – заявив Єрмак.

Тихановська про санкції проти Білорусі

Світлана Тихановська – лідерка білоруської опозиції – час зустрічей з Держдепартаментом США та членами Конгресу закликала ввести проти Білорусі такі ж санкції, як проти Росії. За словами політикині, це необхідно зробити, аби країна-окупантка не могла обійти обмеження.

Окрім того, Тихановська надала Штатам докази, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко бере участь у війні проти України. Політикиня заявила: мовиться про "масивні докази" запуску ракет та переміщення російської техніки на території Білорусі.

Тихановська наголосила: вона не вірить, що білоруська армія взяла участь у запуску ракет у бік України. Водночас Лукашенко віддав свої землі у користування Володимиру Путіну.

Тихановська зауважила, що за силою санкції проти Росії та Білорусі мають бути ідентичними. Водночас вони мають відрізнятися за структурою. За словами політикині, низку обмежень необхідно спрямувати спрямувати проти білоруських державних банків та підприємств.

Лідерка білоруської опозиції наголосила: Росія використовує Білорусь, аби обійти санкції. Тихановська зауважила, що світова війна, якої так бояться, вже триває. Наразі точиться боротьба між автократією та демократією.

Що чекає Росію далі

В Офісі Президента розповіли, що надалі чекатиме Росію. Михайло Подоляк – радник очільника ОП – наголосив: подальша доля Москви – тотальна економічна ізоляція. Наразі триває робота над запровадженям повного ембарго на російську нафту. Окрім того, потрібно, щоб Росію додали до списку країн, які фінансують тероризм.

Більшість країн відмовляться від російських енергоносіїв. Це – неминуче. Росії доведеться заплатити за свою агресію.

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