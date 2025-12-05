Деталі повідомляє 24 Канал, посилаючись на "РБК-Україна".

Як прокоментували інцидент у Зеленського?

Як зазначив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, організацією безпеки займалася сторона, що приймала візит.

За їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті,

– зауважив Литвин.

Нагадаємо, що ввечері понеділка 1 грудня маршрут Володимира Зеленського до Дубліна відстежували 4 невідомі дрони. Тоді Збройні сили Ірландії вирішили не збивати БпЛА, однак зазначили, що вони були великими, дорогими й мали військове призначення.

А після цього невідомі безпілотники взяли курс у напрямку військового корабля Ірландії LÉ William Butler Yeats, який непомітно розташували недалеко від Дубліна.

Що відомо про візит президента до Ірландії?