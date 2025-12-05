Деталі повідомляє 24 Канал, посилаючись на "РБК-Україна".
Як прокоментували інцидент у Зеленського?
Як зазначив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, організацією безпеки займалася сторона, що приймала візит.
За їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті,
– зауважив Литвин.
Нагадаємо, що ввечері понеділка 1 грудня маршрут Володимира Зеленського до Дубліна відстежували 4 невідомі дрони. Тоді Збройні сили Ірландії вирішили не збивати БпЛА, однак зазначили, що вони були великими, дорогими й мали військове призначення.
А після цього невідомі безпілотники взяли курс у напрямку військового корабля Ірландії LÉ William Butler Yeats, який непомітно розташували недалеко від Дубліна.
Дипломатичний візит президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської до Ірландії відбувся 2 грудня. Під час поїздки український лідер зустрівся з прем'єр-міністром Мікхолом Мартіном.
Під час свого виступу в парламенті Ірландії Зеленський закликав Європу до єдності перед російською агресією та наголосив на важливості встановлення справжнього миру. Він подякував Ірландії за підтримку й допомогу, підкреслив спільний історичний досвід боротьби за право на самобутність.
У Дубліні глава держави також участь у відкритті Ірландсько-українського економічного форуму. Окрім того, відбулися зустрічі з президенткою Ірландії Кетрін Конноллі та міністеркою закордонних справ Гелен Макінті.