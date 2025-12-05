Детали сообщает 24 Канал, ссылаясь на "РБК-Украина".
К теме Зеленский в Дублине встретился с премьер-министром Ирландии
Как прокомментировали инцидент у Зеленского?
Как отметил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, организацией безопасности занималась сторона, принимавшая визит.
По их данным действительно были такие дроны, но это не повлияло на визит и не заставило что-то менять в визите,
– отметил Литвин.
Напомним, что вечером понедельника 1 декабря маршрут Владимира Зеленского в Дублин отслеживали 4 неизвестные дроны. Тогда Вооруженные силы Ирландии решили не сбивать БпЛА, однако отметили, что они были большими, дорогими и имели военное назначение.
А после этого неизвестные беспилотники взяли курс в направлении военного корабля Ирландии LÉ William Butler Yeats, который незаметно расположили недалеко от Дублина.
Дипломатический визит президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской в Ирландию состоялся 2 декабря. Во время поездки украинский лидер встретился с премьер-министром Микхолом Мартином.
Во время своего выступления в парламенте Ирландии Зеленский призвал Европу к единству перед российской агрессией и подчеркнул важность установления настоящего мира. Он поблагодарил Ирландию за поддержку и помощь, подчеркнул общий исторический опыт борьбы за право на самобытность.
В Дублине глава государства также принял участие в открытии Ирландско-украинского экономического форума. Кроме того, состоялись встречи с президентом Ирландии Кэтрин Коннолли и министром иностранных дел Хелен Макинти.