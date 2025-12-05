Детали сообщает 24 Канал, ссылаясь на "РБК-Украина".

К теме Зеленский в Дублине встретился с премьер-министром Ирландии

Как прокомментировали инцидент у Зеленского?

Как отметил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, организацией безопасности занималась сторона, принимавшая визит.

По их данным действительно были такие дроны, но это не повлияло на визит и не заставило что-то менять в визите,

– отметил Литвин.

Напомним, что вечером понедельника 1 декабря маршрут Владимира Зеленского в Дублин отслеживали 4 неизвестные дроны. Тогда Вооруженные силы Ирландии решили не сбивать БпЛА, однако отметили, что они были большими, дорогими и имели военное назначение.

А после этого неизвестные беспилотники взяли курс в направлении военного корабля Ирландии LÉ William Butler Yeats, который незаметно расположили недалеко от Дублина.

Что известно о визите президента в Ирландию?