Радник очільника Офісу Президента зазначив, що на Москву чекає тотальна економічна ізоляція. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах в п'ятницю, 29 квітня.

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Посадовець вказав, що два місяці тому навіть думка про відключення Росії від SWIFT викликала у багатьох сміх. місяць тому прохання надати важку зброю зустрічали категоричний спротив.

Володимир Зеленський і Андрій Єрмак змогли знайти слова для кожного. 18 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент вперше сказав, що нам потрібен ленд-ліз. Сьогодні ленд-ліз став реальністю,

– наголосив Михайло Подоляк.

"На черзі повне нафтове ембарго і включення Росії у список країн-спонсорів тероризму", – додав він.

Росію чекає небачена бідність

Відмова більшості країн від російської нафти й інших російських енергоносіїв є неминучою.

За агресивну політику Путіна в світі доведеться заплатити бідністю більшості громадянам Росії.

На Москву чекатиме тотальна економічна та політична ізоляція, якої вона ще не бачила.

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