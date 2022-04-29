Радник очільника Офісу Президента зазначив, що на Москву чекає тотальна економічна ізоляція. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах в п'ятницю, 29 квітня.
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Посадовець вказав, що два місяці тому навіть думка про відключення Росії від SWIFT викликала у багатьох сміх. місяць тому прохання надати важку зброю зустрічали категоричний спротив.
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак змогли знайти слова для кожного. 18 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент вперше сказав, що нам потрібен ленд-ліз. Сьогодні ленд-ліз став реальністю,
– наголосив Михайло Подоляк.
"На черзі повне нафтове ембарго і включення Росії у список країн-спонсорів тероризму", – додав він.
Росію чекає небачена бідність
- Відмова більшості країн від російської нафти й інших російських енергоносіїв є неминучою.
- За агресивну політику Путіна в світі доведеться заплатити бідністю більшості громадянам Росії.
- На Москву чекатиме тотальна економічна та політична ізоляція, якої вона ще не бачила.
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