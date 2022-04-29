Советник главы Офиса Президента отметил, что Москву ждет тотальная экономическая изоляция. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях в пятницу, 29 апреля.

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Чиновник указал, что два месяца назад даже мысль об отключении России от SWIFT вызывала у многих смех. Месяц назад просьбы оказать тяжелое оружие встречали категорическое сопротивление.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак смогли найти слова для каждого. 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент впервые сказал, что нам нужен ленд-лиз. Сегодня ленд-лиз стал реальностью,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

"На очереди полное нефтяное эмбарго и включение России в список стран-спонсоров терроризма", – добавил он.

Россию ждет невиданная бедность

Отказ большинства стран от российской нефти и других российских энергоносителей неизбежен.

За агрессивную политику Путина в мире придется заплатить нищетой большинства граждан России.

Москву будет ждать тотальная экономическая и политическая изоляция, которой она еще не видела.

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