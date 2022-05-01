Санкції впливають зокрема і на європейські країни. Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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За його словами, деякі країни займають радикально жорстку позицію щодо Росії. Інші – ставлять зверху насамперед свої економічні інтереси.

"Час грає не на користь Росії"

Для України, на думку експерта, в ідеалі знімати санкції не тільки тоді, коли держава-агресорка вийде зі всієї території України.

Я був би двома руками "за", щоб почати знімати санкції дуже поступально, коли звільнять Крим. Ми розуміємо, що за живого Путіна це неможливо. Тому поки – ніколи,

– наголосив Тизенгаузен.

Він пояснив, чим довше в ЄС дискутуватимуть, коли і як знімати санкції, тим краще для нас. "Багато людей говорять, що час грає не на користь Росії. Я з цим згоден", – зауважив експерт.

Коли з Росії можуть зняти санкції

Нагадаємо, що очільниця німецького Міністерства закордонних справ Анналена Бербок назвала умову, за якої з Росії можуть зняти санкції – повне виведення російських військ з території України.

Глава МЗС заявила, що просто припинення вогню для зняття обмежень не буде достатньо. Адже мир на умовах країни-окупантки не принесе безпеки ні Україні, ні Європі.

Наприкінці березня Президент України Володимир Зеленський наголошував, що питання про зняття санкцій з Росії не можна підіймати, поки на території нашої держави не закінчиться війна.

Політолог Олексій Мінаков вважає, що навіть після "затишшя" санкції з окупантів не можна знімати. Адже так Росія лише встигне загоїти рани.

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