Про це розповів у ефірі 24 каналу політолог Олексій Мінаков. Він також додав, що попри зникнення товарів з полиць та чималого росту цін – росіяни свято вірять, що заживуть тільки краще.
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І позитив сьогоднішніх обмежень у тому, що вони не дозволять Путіну вести війни у майбутньому, бо на країну чекає крах – вже зараз бачимо проблеми ВПК,
– розповідає політолог.
Як зазначає експерт, всі сучасні види озброєння потребують якісної електроніки, якої вже зараз нема в Росії. А через декілька місяців кожен росіянин відчує дію санкцій і тоді почнуться питання.
Я дуже сподіваюсь, що коли настане "затишшя" конфлікту України та Росії, санкції не зніматимуть, адже це дозволить ворогу лише загоїти рани і накопичити новий потенціал для агресії,
– застерігає Мінаков.
Тим паче, після всіх звірств росіян в українських містах, у світових лідерів є повне право зберігати ці обмеження надалі, додає політолог.
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