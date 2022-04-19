Відповідну фотографію поширюють у різних українських та російських телеграм-каналах.
Важливо Кривава ідеологія Росії та Путіна: у Вікіпедії детально розписали, що таке "рашизм"
Російський "куліч" з буквою Z
Таку зелену паску пропонують придбати у магазині "Чайка" міста Шадрінськ, що в Курганській області.
Рашистський "куліч" / Фото телеграм
Можливо, хтось здогадається ще й освятити цю "святкову" паску.
Нагадаємо, нещодавно російський "Союзмультфільм" видалив з ютуб-каналу мультик "Скарби затонулих кораблів" 1973 року. Там діти на підводному човні "Нептун" знаходять фашистський корабель з символом Z.
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