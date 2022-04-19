Соответствующую фотографию распространяют в разных украинских и российских телеграм-каналах.
Важно Кровавая идеология России и Путина: в Википедии подробно расписали, что такое "рашизм"
Российский кулич с буквой Z
Такой зеленый кулич предлагают приобрести в магазине "Чайка" города Шадринск, что в Курганской области.
Рашистский кулич / Фото телеграм
Возможно, кто-то догадается еще и освятить этот "праздничный" кулич.
Напомним , недавно российский "Союзмультфильм" удалил с ютуб-канала мультик "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года. Там дети на подлодке "Нептун" находят фашистский корабль с символом Z.
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