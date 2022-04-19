В Википедии еще в конце февраля создали статью о "рашизме", где описали этот отвратительный гибрид идеологий. А в течение 54 дней полномасштабного вторжения статья стала уже достаточно объемной. В ней частично объяснили, почему народ России так и не перестал быть нацией преступников, убивавших украинцев сотнями лет.

По теме Путин повторяет шаги Гитлера и ведет мир к глобальной войне, – историки сравнили действия фюреров

Худшая смесь идей 21 века

Термин "рашизм" базируется на словах "фашизм" и названии страны-агрессора на английском языке – Russia. Политическая идеология путинского диктата начала формироваться еще в начале правления.

Однако с укреплением власти экс-полковника КГБ укреплялась и хроническая болезнь России. Пропаганда Кремля по методикам жонглирует идеями "особой цивилизационной миссии" россиян и "старшести братского народа". Разные "скабеевы" это эффективно делают уже несколько десятков лет.

Какие идейные рычаги к этому привлекли:

Порождения нетерпимости к элементам культуры других народов.

Распространение тоталитаризма с империализмом русского типа.

Использование провластного русского православия как нравственной доктрины.

Увеличение полезности энергоносителей России для европейских стран.

Военная сила направленная ​​на страны, входящие или входящие в круг влияния Кремля.

Важно! Верховная Рада 14 апреля официально признала Россию государством-террористом. Также в законопроекте указано, что это тоталитарный неонацистский режим. Поэтому его пропаганда полностью запрещена.

Идейное противоречие, питающее зло

"Рашизм" это квазиидеология, которая постоянно противоречит сама же себе. В эту гремучую смесь забросили вещи, которые не могли бы соединиться при критическом мышлении.

Что еще туда запихали:

историческое имперство;

великодержавный шовинизм;

религиозный традиционализм;

ностальгия по советскому прошлому;

противопоставление себя либерально-демократическим ценностям цивилизованного мира;

культ национального лидера, вернувшего России "величие";

зависть странам, где большинство людей не живет в тотальной нищете.

Советуем ознакомиться В наше время не казнят, но все скабеевы и другие мудозвоны закончат за решеткой, – Зеленский

То, что унаследовали от Золотой орды

В основе "рашзму" лежат резкие отрицания силы права. В нем всегда доминирует составляющая права силы и неуважения к суверенитету соседей. Примеры, в частности, – оккупированные территории Грузии, Молдовы и Украины. Также следует упомянуть и превращение государства Беларусь в покорного сателлита России.

Однако большинство из этих черт присуще не только Путину, но и любой другой российской власти. Они не являются чем-то новым, поскольку были еще у Золотой Орды, столетиями господствовавшей на землях Московии. Поэтому многие исследователи считают, что Путин – лишь такой лидер, какого хотел народ России.

Религиозные доктрины в корнях зла

Одним из базовых элементов рашизма является идеология духовной теории Русской Православной Церкви. РПЦ всегда убеждает несчастных прихожан, что именно они особенные. Мол, чуть ли не святой народ, который можно считать "богоизбранным".

При этом русские церковники всегда активно продвигали мнения, которые им диктовал Кремль. Следовательно, монастыри существенно усиливают эффективность работы пропагандистов режима Путина. Поэтому все служители РПЦ являются отдельной кастой преступной и кровавой иерархии.

Заметьте! Желание быть близкими особенно подчеркивает схожесть идеологий нынешней России и Италии в середине прошлого столетия. Итальянский диктатор Бенито Муссолини во время своего правления предоставил католической церкви привилегированное положение.



Главный церковник страны за чертой бедности / Фото Patriarchia.ru

Насилие превратилось в обыденность России

Самоутверждение из-за произвола и насилия является первоочередным признаком "рашизма". Этим проникнута вся вертикаль власти Путина. Такая отличительная черта идеологии демонстрируется агрессивной ненавистью. Прежде всего, к людям, которые думают отлично от пропаганды. Если какая-то оппозиция начинает существовать в России, ее права утесняют. Нередко все доходит и до убийства.

Мировоззрение "рашистов" заключается в психологии абсолютной враждебности. Они считают, что даже в их государстве везде есть иноплеменники – агенты Госдепа, шпионы Европы и другие.

Чтобы закрепить такую ​​доктрину, пропаганда сделала людей обиженными. Большая часть их населения возмущена придуманными унижениями со стороны мифического Запада. Мол, США и Европа вкладывают деньги, чтобы развалить "великую" Россию. Причем это тот пункт пропаганды, который сохранился еще от СССР.

За 10 дней до вторжения Россия обвинила США и Британию в "пропаганде войны"

Историческая надежда на силу

Жители России считают, что их страна всегда должна стать сильной. Ведь тогда можно будет отомстить за все, что они сами придумали. Важно, что уже второй раз за 50 лет их правители угрожают, что превратят мир в ядерную пыль.



Один из пропагандистов "культа ядерного оружия" / Скриншот

Из этого следует одна из главных черт сознания "рашистов" – надежда на силу. Они живут в мертвом понимании истории России, которая якобы является великим победителем всех времен и народов. Следовательно, каждая страна с более высоким уровнем жизни – враг или потенциальная добыча.

Не последнюю роль в этом сыграли и русские календари, давно превращенные в набор культовых дат. Рашисты поклоняются и верят в каждое "выдающееся" событие, которое пропаганда СССР и России присваивали или раздували в течение 100 лет.

Последствия идеологии Есть высокий риск применения россиянами химического оружия – Маляр

Без своей "свастики" им было некомфортно

К символам "рашизма" в разные периоды относили множество знаков и форм. Однако ни один из них не был так удобен, как та же свастика Гитлера. Русские не могли быстро рисовать свой герб на стенах, поэтому требовалось что-то новое.

Латинская буква Z пришла в идеологию 24 февраля. Ее русские оккупационные оккупанты использовали для обозначения части своей техники.

Теперь эта буква чужого алфавита стала знаком поддержки россиянами войны против Украины. Ее рисуют на окнах и вешают в детских садах. На 9 мая во время военного парада в Москве должны показать истребители, которые летят в форме этого символа.

Интересно – Как начиналась диктатура Путина: смотрите видео