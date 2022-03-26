Шаги кремлевского диктатора почти идентичны тем, которые делал в прошлом веке Адольф Гитлер. Такое мнение высказали историки проекта "Никогда снова". Они подробно исследовали шаги тоталитарных лидеров в период перед полномасштабными вторжениями – 1939 и 2022 годов.

Заметьте В США видят параллели между поведением Путина и Гитлера

"Были поражены количеством совпадений"

Исследователи считают, что нападение российских оккупационных войск на Украину является только началом. Ведь сейчас события на нашей территории идут практически по сценарию Второй мировой, самых кровавых лет за все время существования человечества.

Мы сравнили режимы Путина и Гитлера и были потрясены количеством совпадений. Гитлер в 1939 году на виду у всего молчаливого и праздного мира разорвал Польшу. Это стало последним шагом к войне, стоившей миллионов жизней. Нападение Путина на Украину в 2022 году – это тоже последний шаг к большой войне,

– акцентировали исследователи.

В обоих случаях начала своих величайших войн диктаторы действительно действовали, словно по одному плану. В них даже совпадает количество подготовленной для вторжения армии. Также оба монстра отметились использованием в наступлении "пушечного мяса" с ранее оккупированных территорий.

Жуткое сопоставление событий с разницей более 80 лет: смотрите видео

Основные факты сходства кровавых лидеров:

Гитлер и Путин очень долго готовили свои страны к большой войне. Прежде всего, это можно проследить в наращивании военной мощи. Важно, что у них это происходило вопреки международным договоренностям. У германского фюрера это был Версальский мирный договор, у российского – Договор об обычных вооруженных силах в Европе.

Они оба пренебрегали международными соглашениями, чтобы уничтожить любую оппозицию. То же самое распространяется на свободные СМИ, вместо которых создали большие сети агрессивной пропаганды.

Гитлер начинал проявлять свои захватнические наклонности в Австрии, Чехословакии и Польше. В то же время у Путина уже есть Республика Ичкерия, Грузия и Украина.

Практически весь цивилизованный мир пробовал заключить с нацистским фаворитом все больше новейших соглашений "мира". Они были бессодержательны, потому что монстр уже грезил ростом масштабов геноцида невинных людей. Сейчас Европа и мир часто закрывают глаза на глобальную угрозу Путину. С ним даже пытаются общаться, чтобы уладить "конфликт".



Обложки Time с диктаторами / Изображение "Никогда снова"

Однако это далеко не весь список, поскольку кровавость этих фигур в истории совпадает и в других вещах. Поэтому исследователи даже сделали более десяти коллажей со сравнениями.

Обратите внимание! Проект "Никогда снова" публикует материалы на сайте neveragain.media . Он создан при поддержке Министерства культуры и информационной политики. Авторы просят максимально распространять каждый из этих материалов . Ведь информация – один из инструментов, которые помогут не допустить новую трагедию мирового масштаба.