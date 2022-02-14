В своем заявлении скандальная Захарова ссылается на Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 года. Это был разгар "Холодной войны".

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Обвинения России

Мария Захарова заметила "пропаганду войны" в попытках Соединенных Штатов и Великобритании помочь Украине – государству, вокруг которого враг скопил 100-тысячную армию и пытается шантажировать.

То, что мы сейчас видим – настоящая пропаганда войны. Агрессивная риторика покрывает поставки вооружений в Украину, направление туда военных инструкторов, проведение у российских границ военных учений НАТО и создание наступательной общевойсковой инфраструктуры западных государств,

– отметила представительница МИД России.

По ее словам, США и Великобритания извлекли из своих загашников инструмент, который хранили добрых полвека. Она утверждает, что именно эти государства во времена "Холодной войны" ее и пропагандировали.

"Теперь они размахивают ею, как палкой, поддерживая через медиахолдинги CNN, Bloomberg, британские таблоиды управляемую истерию, влияя на общественное мнение в своих странах", – заявила Мария Захарова.

В чем Захарова лукавит

Хотя, пожалуй, уместнее сказать: откровенно лжет. Ведь представитель российского МИД приписывает Западу именно те коварные действия, к которым прибегает сама Россия .

. Посмотрите еще раз заявление Захаровой и обратите внимание на ее слова. Пропаганда войны – это именно то, с чем Россия пришла в Крым и в Донбасс. Местное население убеждали, что из западной Украины их "приедут убивать злые бандеровцы". В это поверило только меньшинство населения, поэтому в 2014 году пришлось перекидывать свои войска.

– это именно то, с чем Россия пришла в Крым и в Донбасс. Местное население убеждали, что из западной Украины их "приедут убивать злые бандеровцы". В это поверило только меньшинство населения, поэтому в 2014 году пришлось перекидывать свои войска. Снабжение вооружения – это именно то, чем Россия непрерывно помогает своим квазиформированиям уже 8 лет вести войну против Украины на ее востоке.

– это именно то, чем Россия непрерывно помогает своим квазиформированиям уже 8 лет вести войну против Украины на ее востоке. Военные учения как элемент шантажа – это похоже на упрек, который Захарова могла бы сделать самой России. Ведь в течение почти всего 2021 года и всего начала 2022 года российские войска проводят массовые учения в непосредственной близости к границе Украины.

– это похоже на упрек, который Захарова могла бы сделать самой России. Ведь в течение почти всего 2021 года и всего начала 2022 года российские войска проводят массовые учения в непосредственной близости к границе Украины. Ну и наконец-то пропаганда войны, чтобы влиять на общественное мнение. Не секрет, что оккупация Крыма в 2014 году смогла спасти ничтожно малый избирательный рейтинг Владимира Путина. Он сумел объединить россиян и выиграть выборы только вокруг идеи "восстановления империи", сбора территорий и пропаганде, что "вокруг только враги".

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