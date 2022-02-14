У своїй заяві скандальна Захарова посилається на Міжнародний пакт про громадянські й політичні права, ухваленим резолюцією 2200 А (XXI) Генеральної Асамблеї ООН 16 грудня 1966 року. Це був саме розпал "Холодної війни".

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Звинувачення Росії

Марія Захарова помітила "пропаганду війни" в спробах Сполучених Штатів і Великої Британії допомогти України – державі, довкола якої ворог скупчив 100-тисячну армію та намагається шантажувати.

Те, що ми бачимо зараз – справжня пропаганда війни. Агресивна риторика покриває постачання озброєнь в Україну, направлення туди військових інструкторів, проведення біля російських кордонів військових навчань НАТО та створення наступальної загальновійськової інфраструктури західних держав,

– відзначила представниця МЗС Росії.

За її словами, США та Велика Британія дістали зі своїх загашників інструмент, який зберігали добрих пів століття. Вона переконує, що саме ці держави в часи "Холодної війни" її й пропагували.

"Тепер вони розмахують нею, як палицею, підтримуючи через медіахолдинги CNN, Bloomberg, британські таблоїди керовану істерію, впливаючи на громадську думку у своїх країнах", – заявила Марія Захарова.

У чому Захарова лукавить

Хоча, мабуть, доречніше буде сказати: відверто бреше. Адже представниця російського МЗС приписує Заходу саме ті підступні дії, до яких вдається сама Росія .

. Прогляньте ще раз заяву Захарової та зверніть увагу на її слова. Пропаганда війни – це саме те, з чим Росія прийшла в Крим і на Донбас. Місцеве населення переконували, що з західної України їх "приїдуть вбивати злі бандерівці". У це повірила лише меншість населення, тож у 2014 році довелося перекидати свої війська.

– це саме те, з чим Росія прийшла в Крим і на Донбас. Місцеве населення переконували, що з західної України їх "приїдуть вбивати злі бандерівці". У це повірила лише меншість населення, тож у 2014 році довелося перекидати свої війська. Постачання озброєння – це саме те, чим Росія безперервно допомагає своїм квазіформуванням вже 8 років вести війну проти України на її сході.

– це саме те, чим Росія безперервно допомагає своїм квазіформуванням вже 8 років вести війну проти України на її сході. Військові навчання як елемент шантажу – це схоже на закид, який Захарова могла б зробити самій Росії. Адже протягом майже всього 2021 й увесь початок 2022 року російські війська проводять масові навчання в безпосередній близкості до кордону України.

– це схоже на закид, який Захарова могла б зробити самій Росії. Адже протягом майже всього 2021 й увесь початок 2022 року російські війська проводять масові навчання в безпосередній близкості до кордону України. Ну й нарешті пропаганда війни, щоб впливати на громадську думку. Не секрет, що лише окупація Криму у 2014 році змогла врятувати нікчемно малий виборчий рейтинг Володимира Путіна. Він зумів об'єднати росіян і виграти вибори лише довкола ідеї про "відновлення імперії", збору територій та пропаганді, що "довкола лише вороги".

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