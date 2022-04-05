Он отметил, что каждый нормальный человек в мире понимает, кто принес войну в Украину и убивает мирных граждан. Есть множество доказательств того, что это делают русские войска. Тем временем российские пропагандисты разгоняют абсолютную ложь.

По теме Зеленский обратился к украинцам после 40 дней борьбы в войне с Россией

Россияне похищают людей, пытают и убивают. Президент Украины заверил, что это осознает "каждый нормальный человек".

Я хочу сразу сказать: каждый нормальный человек в мире понимает, кто принес войну и массовые смерти на украинскую землю. Есть множество доказательств того, что именно русские войска уничтожают мирные города. Похищают, истязают, убивают мирных людей,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства пригрозил российским пропагандистам трибуналом

Зеленский отметил, что российским пропагандистам и их руководителям в настоящее время удается нарабатывать на приговор будущему трибуналу. По его словам, он будет похож на приговор Юлиусу Штрайхеру – одному из идеологов нацизма, который работал главным редактором еженедельника "Дер Штюрмер". Его казнили за антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду.

В наше время уже не казнят. Но всем скабеевым, вечерним мудозвонам, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае,

– заявил президент Украины.

Вечернее обращение Зеленского за 4 апреля: смотрите видео