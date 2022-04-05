Президент вспомнил, что он посетил освобожденные от оккупантов города Киевской области.

Заметьте Им придется ответить за все страдания, которые они принесли на нашу землю – Зеленский

Города на Киевщине разбиты из-за действий оккупантов

Но во дворах, домах убитые еще остаются. Города просто разбиты – на дорогах сожжённая военная техника, разбитые и расстрелянные машины. Особенно тяжело смотреть на следы пуль на машинах с надписью "дети",

– сказал президент.

Владимир Зеленский объяснил, что власть только начала расследование и только в одной Буче уже известно о более чем 300 убитых и замученных людях.

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