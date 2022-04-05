Президент вспомнил, что он посетил освобожденные от оккупантов города Киевской области.
Заметьте Им придется ответить за все страдания, которые они принесли на нашу землю – Зеленский
Города на Киевщине разбиты из-за действий оккупантов
Но во дворах, домах убитые еще остаются. Города просто разбиты – на дорогах сожжённая военная техника, разбитые и расстрелянные машины. Особенно тяжело смотреть на следы пуль на машинах с надписью "дети",
– сказал президент.
Владимир Зеленский объяснил, что власть только начала расследование и только в одной Буче уже известно о более чем 300 убитых и замученных людях.
Новость дополняется…
Ночное обращение Зеленского за 4 апреля – смотрите видео