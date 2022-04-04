Ужасающие кадры Президент Украины обнародовал вечером 4 апреля. Владимир Зеленский сказал, что не хочется лишних слов.

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Зеленский показал кадры изуродованной оккупантом Украины

На нашей земле побывало концентрированное зло – убийцы, палачи, насильники, мародеры,

– сказал президент.

Также показал кадры своего визита в Бучу, где оккупанты уничтожили десятки мирных людей. Местные, которым удалось выжить, рассказали президенту, как оккупанты уничтожали все в городе.

На видео видны сожженные машины, изуродованные дома и дороги. Накануне, 3 апреля, мир шокировал кадры – на улицах Бучи лежали убитые оккупантами мирные граждане Украины.

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"Очень больно смотреть на то, что сделали с нашими людьми оккупанты. Им придется ответить за каждое военное преступление и за все страдания, которые они принесли на нашу землю", – пообещал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.

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