Президент пригадав, що він відвідав звільнені від окупантів міста на Київщині. Зокрема Стоянку, Ірпінь, Бучу, з який забрали тіла вбитих росіянами мирних людей з більшості вулиць.

Зауважте Їм доведеться відповісти за всі страждання, які вони принесли на нашу землю, – Зеленський

Міста на Київщині розбиті через дії окупантів

Та у дворах, у будинках вбиті ще залишаються. Міста просто розбиті – на дорогах спалена військова техніка, розбиті та розстріляні машини. Особливо важко дивитись на сліди куль на автівках з написом "діти",

– сказав президент.

Володимир Зеленський пояснив, що влада тільки почала розлідування і тільки в одній Бучі вже відомо про понад 300 вбитих та закатованих людей. Додав, що:

ймовірно, перелік жертв буде значно більшим, коли буде перевірене все місто. І це тільки одне місто;

вже відомо, що у Бородянці та деяких інших звільнених містах кільість жертв може бути ще більшою;

у багатьох звільнених районах Київської, Чернігівської, Сумської областей окупанти робили таке, що люди не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому.

Президент України пояснив, що за це буде відповідальність для окупантів та роблять все, щоб встановити та покарати їх. Адже всі їхні злочини влада фіксує.

Зверніть увагу! Про відповідальність за злочини Росії Володимир Зеленський говорив з президенткою Єврокомісії, канцлером Австрії, президентом Польщі.

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