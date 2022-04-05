Він зауважив, що кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну в Україну і вбиває мирних громадян. Є безліч доказів того, що це роблять російські війська. Тим часом російські пропагандисти розганяють абсолютну брехню.

До теми Зеленський звернувся до українців після 40 днів боротьби у війні з Росією

Росіяни викрадають людей, катують та вбивають. Президент України запевнив, що це усвідомлює "кожна нормальна людина".

Я хочу сказати одразу: кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста. Викрадають, катують, вбивають мирних людей,

– наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави пригрозив російським пропагандистам трибуналом

Зеленський зауважив, що російським пропагандистам та їхнім керівникам наразі вдається лише напрацьовувати на вирок майбутньому трибуналу. За його словами, він буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру – одному з ідеологів нацизму, який працював головним редактором тижневика "Дер Штюрмер". Його стратили за антисемітську пропаганду й заклики до геноциду.

У наш час вже не страчують. Але всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запам'ятати: фінал вашого життя буде за ґратами. У кращому разі,

– заявив президент України.

Вечірнє звернення Зеленського за 4 квітня: дивіться відео