Уже традиційно Росія все, що суперечить пропаганді або показує державу-агресорку не такою "могутньою", як вона себе уявляє, намагається заперечити або приховати, повідомляє 24 канал.

Раніше "Фашистська посудина з буквою Z": пророцтво про крейсер "Москва" побачили у радянському мультику

Мультфільм "Скарби затонулих кораблів" зник з мережі

З ютуб-каналу мультфільми студії "Союзмультфільм" видалили "Скарби затонулих кораблів". Цей мультик зараз недоступний, хоча раніше набрав понад 300 тисяч переглядів. Коментарі до нього також вимкнули.

Крім того, мультфільм зник і з інших ресурсів, де є анімаційні фільми.



З ютубу мультфільм видалили / Скриншот

У мультику "Нептун" знаходить фашистський есмінець з літерою Z

Радянський мультфільм розповідає про трьох дітей, які на підводному човні під назвою "Нептун" натрапили на затонулий корабель, на якому видно напис "Z 29". Один з героїв каже що це фашистський символ, бо саме фашисти позначали свої есмінці цим символом.

Цей мультик вийшов у 1973 році.

Нагадаємо, 13 квітня українські протикорабельні ракети "Нептун" підбили флагман чорноморського флоту Росії "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.

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