Мультфільм випустили у 1973 році. В ньому фігурує і "Нептун" і символіка російської армії. Щоправда, там її називають фашистською, повідомляє 24 канал.

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Яке пророцтво було у мультфільмі

За сюжетом, троє дітей з піонерського табору вирушили на пошуки затонулого корабля, щоб допомогти хлопчику на ім'я Мваба та дітям з його країни. Вирушили вони на підводному човні з назвою "Нептун".

Під час пошуків діти знайшли затонулий корабель, на якому видно напис "Z 29". І тут один з героїв видає, що це фашистський символ, бо саме фашисти позначали свої есмінці цим символом.

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Нагадаємо, той самий крейсер "Москва", який послали українські захисники на острові Зміїний ще 24 лютого, відправили "у підводне плавання" 2 українські ракети "Нептун".

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