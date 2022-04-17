Про це розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у ефірі 24 каналу. Він також додав, що кілька країн справді зацікавились нашими збройними розробками.

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Тепер, коли наша нова зброя тестувалась на самих росіянах – це піднімає наш ринок зброї дуже високо у світі, переконаний Арестович.

Аргумент "перевірено в бою" – один із найголовніших для будь-якої країни, яка розглядає покупку зброї. Якщо "Нептун" потопив найбільший військовий корабель у світі з 1945 року – це добрий combat тест,

– зазначає радник Єрмака.

Довідка. Combat Test – перевірка ефективності зброї у реальному бою, подекуди визначальний чинник контрактування постачання.

Такі комплекси, як "Стугна" продавались добре й до війни, а після численних відео, які підтверджують ефективність – попит зросте в рази,

– стверджує Олексій Арестович.

На думку радника ОП, це дуже хороший сигнал, адже Україна має все міцніший голос на ринку зброї, який є політичним та дипломатичним, а також – робочі місця.

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