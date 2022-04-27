Однак відповідний процес все ж відбувається. Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.

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"Шостий пакет побачить денне світло"

За його словами, іноді бюрократичний процес займає у Брюсселі деякий час. Однак він впевнений, що цей пакет побачить денне світло. Найімовірніше, це буде наступний тиждень.

Я думаю, краще один день запізнитися, але зробити нормальний пакет, яким можна вдарити не тільки по мусі, але й по Кремлю,

– наголосив Ауштрявічюс.

Нагадаємо, що Європейський Союз працює над шостим пакетом санкцій проти держави-агресорки. Обмеження, найімовірніше, міститимуть певну заборону на імпорт російської нафти відключення низки російських банків від SWIFT.

Ауштрявічюс розповів про новий пакет санкцій проти Росії: дивіться відео