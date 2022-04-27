Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів відеозустріч з колишнім директором U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC), американським юристом Джоном Смітом, який є експертом з міжнародної безпеки та застосування санкцій.
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"Для нас дуже важливими є санкції та зброя. Але розуміємо, що коли ця жахлива війна триватиме і Росія продовжить убивати наших людей, руйнувати міста, санкцій, які вже запроваджені, буде недостатньо", – зазначив Єрмак.
Історична підтримка
Джон Сміт сказав, що наразі напрацьований групою Єрмака – Макфола план щодо посилення санкцій проти Росії. Документ можна розподілити за пріоритетами в енергетичному та фінансовому секторах. Сміт додав, що треба наполягати й на вторинних санкціях.
Повністю погоджуюся з визначеними пріоритетами. Ми маємо історичну підтримку України у США. Тому важливо продовжувати цю роботу,
– наголосив Єрмак.
Зауважте – зброя для України: дивіться відео
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