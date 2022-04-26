Оновлений перелік оприлюднили на офіційному сайті уряду Великої Британії надвечір 26 квітня. Туди, зокрема, додали ще низку російських чиновників, пов'язаних з агресією Росії проти України.

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Нові санкції Великої Британії проти Росії

До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили члени Федеральних зборів Росії, депутати Держдуми та сенатори Ради Федерації. Вони голосували за надання так званої "військової допомоги" квазіутворенням "Л/ДНР".

До слова, санкції передбачають блокування активів фізичних осіб та компаній на території Великої Британії. Крім того, накладається заборона на угоди з ними, забороняється в'їзд на територію Сполученого Королівства.

Додамо, що 21 квітня країна вже оновлювала список. До нього тоді потрапили 26 фізичних та юридичних осіб з Росії, зокрема гендиректор російської залізниці Олег Білозеров, концерн "Калашников", а також командир, якого вважають відповідальним за вбивства українців у Бучі, Азатбек Омурбеков.

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Андрій Єрмак анонсував нові поставки озброєння Україні від США та Великої Британії. Йдеться, зокрема, про Stinger, Javelin, бронетехніку тощо.

Окрім зброї, Велика Британія 25 квітня заявила про надання Україні броньованих машин швидкої допомоги та важливого медичного обладнання.

Напередодні Сполучене Королівство скасувало усі мита на імпорт українських товарів.

26 квітня міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Україна має право використовувати зброю, зокрема й надану Сполученим Королівством, з метою ураження цілей на території Росії.

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