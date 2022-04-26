В Уряді країни зазначили, що це все надають, щоб допомогти впоратися з наслідками російських атак. Стало відомо про цю підтримку 25 квітня.

Раніше Британія виділила Україні 400 мільйонів фунтів і гарантує позику Світового банку на мільярд

Джонсон акцентував на обстрілах лікарень

Наразі невідомо, скільки саме броньованих карет швидкої відправиться в Україну. Проте слід зазначити, що напередодні до нас вже направили 40 авто рятувальників.

Ми всі були вражені огидними зображеннями лікарень, які навмисно обстріляла Росія з моменту початку вторгнення понад два місяці тому,

– сказав прем'єр Британії Борис Джонсон.

Він додав, що також нададуть і фінансову допомогу для фінансування українських медиків. У Британії надіються, що це допоможе ефективно рятувати життя.

До теми Британія і США конкурують щодо дружби з Україною: дивіться відео