В Правительстве страны отметили, что все это предоставляют, чтобы помочь справиться с последствиями российских атак. Стало известно об этой поддержке 25 апреля.

Ранее Британия выделила Украине 400 миллионов фунтов и гарантирует заем Всемирного банка на миллиард.

Джонсон акцентировал внимание на обстрелах больниц

Пока неизвестно, сколько именно бронированных карет скорой отправится в Украину. Однако следует отметить, что накануне к нам уже направили 40 спасателей.

Мы все были поражены отвратительными изображениями больниц, которые намеренно обстреляла Россия с момента начала вторжения более двух месяцев назад,

– сказал премьер Британии Борис Джонсон.

Он добавил, что также окажут и финансовую помощь для финансирования украинских медиков. В Великобритании надеются, что это поможет эффективно спасать жизнь.

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