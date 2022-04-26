Обмеження діятимуть для компаній "Газпром", "Новатек", "Лабораторія Касперського". Також для олігархів Олега Дерипаски, Михайла Фрідмана, Віктора Вексельберга та інших.

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Перший санкційний список містить 50 позицій. Це перелік російських олігархів і російських компаній, які мають бізнес-інтереси в Польщі. На "Газпром" накладуть санкції у сфері діяльності польської компанії EuropolGaz, 48% акцій якої належить "Газпрому", а також Акрон, яка володіє 20% акцій польського хімічного підприємства Azoty,

– розповів міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

За його словами, в санкційному переліку також є компанії, які імпортували до Польщі російське вугілля і вугілля з Донбасу та також олігархи-власники цих компаній. Серед них – KTK Polska, Suek Polska.

Санкції для Білорусі

Міністр повідомив, що до цього списку додадуть також компанії та олігархів, які мають зв'язки з білоруським режимом. До переліку вже потрапила компанія Beloil Polska, яка імпортує з Білорусі дизельне пальне та скраплений газ.

Польща буде застосовувати до цих осіб та компаній декілька видів санкцій: замороження фінансових активів і майна цих фірм, не допускатиме до участі в державних тендерах. Підсанкційним особам зоборонять в'їзд до Польщі.

За словами Камінського, список будуть постійно поповнювати. Відповідні польські служби зараз шукають компанії, які приховують своїх кінцевих російських бенефіціарів через реєстрацію в офшорних зонах.

Санкції почнуть діяти від 26 квітня. Якщо їх будуть намагатися оминути, то компаніям загрожуватиме штраф до 20 мільйонів злотих і тюремний строк до 3 років.

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