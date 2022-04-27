Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел видеовстречу с бывшим директором US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC), американским юристом Джоном Смитом, являющимся экспертом по международной безопасности и применению санкций.

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"Для нас очень важны санкции и оружие. Но понимаем, что если эта ужасная война будет продолжаться и Россия продолжит убивать наших людей, разрушать города, санкций, которые уже введены, будет недостаточно", – отметил Ермак.

Историческая поддержка

Джон Смит сказал, что в настоящее время наработан группой Ермака – Макфола план по усилению санкций против России. Документ можно распределить по приоритетам в энергетическом и финансовом секторах. Смит добавил, что нужно настаивать и на вторичных санкциях.

Полностью согласен с определенными приоритетами. У нас есть историческая поддержка Украины в США. Поэтому важно продолжать эту работу,

– подчеркнул Ермак.

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