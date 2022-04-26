Ермак отметил, что в ходе беседы с Довалом обсудили ужасную ситуацию в Мариуполе и противодействие российской агрессии.

Важно Ракеты над Запорожской АЭС и провокации в Приднестровье: основное за 62 день войны

Кроме того, представители стран обсудили взаимодействие Индии и Украины в оборонной и гуманитарной сфере.

Рассчитываем, что Индия присоединится к будущим договорам безопасности Украины,

– написал Ермак.

К гарантиям безопасности уже готов присоединиться ряд европейских стран, а также США.

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