Новость в соцсети сообщил Рикард Йозвяк – брюссельский корреспондент. Никаких деталей он пока не раскрыл.

Заметьте За живого Путина это невозможно, – Тизенгаузен о снятии санкций с России

Шестой пакет ЕС против России и Беларуси должны представить послам ЕС к среде (4 мая – 24 канал) с целью его принятия до 9 мая,

– написал Йозвяк.

Ранее Пятрас Ауштрявичюс – депутат Европарламента – сообщил, что этот пакет санкций должен больно ударить по стране-оккупанту.

Детали от ОП

Андрей Ермак – глава Офиса Президента – сообщил, что Еврокомиссия может предложить шестой пакет санкций на обсуждение уже 3 мая. По данным Politico, новый пакет ограничений содержит поэтапное нефтяное эмбарго.

Кроме того, под санкциями могут оказаться российские банки.

"Импорт российской нефти планируют поэтапно запретить до конца года. Для Венгрии и Словакии может заработать определенная формула исключений, учитывая трудности с диверсификацией для этих государств", – заявил Ермак.

Тихановская о санкциях против Беларуси

Светлана Тихановская – лидер белорусской оппозиции – во время встреч с Госдепартаментом США и членами Конгресса призвала ввести против Беларуси такие же санкции, как против России. По словам политики, это необходимо сделать, чтобы страна-оккупант не могла обойти ограничения.

Кроме того, Тихановская предоставила Штатам доказательства, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в войне против Украины. Политик заявила: речь идет о "массивных доказательствах" запуска ракет и перемещения российской техники на территории Беларуси.

Тихановская подчеркнула, что она не верит, что белорусская армия приняла участие в запуске ракет в сторону Украины. В то же время, Лукашенко отдал свои земли в пользование Владимиру Путину.

Тихановская отметила, что по силе санкции против России и Беларуси должны быть идентичными. В то же время, они должны отличаться по структуре. По словам политика, ряд ограничений необходимо направить против белорусских государственных банков и предприятий.

Лидер белорусской оппозиции подчеркнула: Россия использует Беларусь, чтобы обойти санкции. Тихановская отметила, что мировая война, которой так боятся, уже идет. Сейчас идет борьба между автократией и демократией.

Что ждет Россию дальше

В Офисе Президента рассказали, что в дальнейшем будет ждать Россию. Михаил Подоляк – советник главы ОП – подчеркнул: дальнейшая судьба Москвы – тотальная экономическая изоляция. В настоящее время идет работа над введением полного эмбарго на российскую нефть. Кроме того, нужно, чтобы Россию добавили в список стран, которые финансируют терроризм.

Большинство стран откажутся от российских энергоносителей. Это – неизбежно. России придется заплатить за свою агрессию.

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