Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на конгресі Асоціації профспілок.
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Він наголосив, що Володимир Путін не залишив їм іншого вибору, тож Німеччина й надалі допомагатиме Україні у боротьбі з Росією.
У своєму зверненні канцлер Німеччини запевнив, що кремлівський диктатор Путін не переможе у війні проти України.
Раніше Олаф Шольц наголосив, що через 77 років після завершення Другої світової Росія розв'язала війну, у якій не стане переможцем. Політик запевнив, що умов "миру", нав'язаного Москвою, ніхто не прийме.
Позиція Німеччини щодо війни в Україні: останні новини
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що з Росії не зніматимуть санкції доти, доки Кремль не досягне мирної угоди з Україною. Водночас "нав'язування умов" з боку Москви вже не спрацює.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок нарешті визнала свою бездіяльність у тому, що відбувається в Україні. Політикиня закликала постачати важке озброєння Збройним Силам України. Інакше – наслідки будуть трагічні.
- Офіційний представник німецького уряду Штеффен Хебестрейт назвав "абсурдною пропагандою" порівняння президента Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером, яке напередодні зробив очільник МЗС Росії Сергій Лавров.
- Також Німеччина прискорює процес відмови від російської нафти. Вона хоче позбутися залежності від російського енергоресурсу до кінця літа.
- Країна вже відмовилася платити за російський газ рублями. Таке рішення не схвалять ні зараз, ні у майбутньому. Окрім того, Німеччина почала будівництво терміналів для зрідженого природного газу.
- Німеччина вирішила вислати з країни 30 працівників російського посольства. Все тому, що вони "щодня працювали проти свободи та єднання суспільства". У Кремлі назвали це "злісним актом німецької політичної машини".
- Цікаво, що Берлін планує збільшити соціальну допомогу для українських біженців, які шукають притулок у Німеччині. Так, з червня наші громадяни отримуватимуть 450 євро на місяць. Таку ж виплату мають німецькі безробітні.
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