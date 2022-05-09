Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на конгресі Асоціації профспілок.

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Він наголосив, що Володимир Путін не залишив їм іншого вибору, тож Німеччина й надалі допомагатиме Україні у боротьбі з Росією.

У своєму зверненні канцлер Німеччини запевнив, що кремлівський диктатор Путін не переможе у війні проти України.

Раніше Олаф Шольц наголосив, що через 77 років після завершення Другої світової Росія розв'язала війну, у якій не стане переможцем. Політик запевнив, що умов "миру", нав'язаного Москвою, ніхто не прийме.

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