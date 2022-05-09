Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил выступая на конгрессе Ассоциации профсоюзов.

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Он подчеркнул, что Владимир Путин не оставил им другого выбора, поэтому Германия и дальше будет помогать Украине в борьбе с Россией.

В своем обращении канцлер Германии заверил, что кремлевский диктатор Путин не победит в войне против Украины.

Ранее Олаф Шольц подчеркнул, что через 77 лет после завершения Второй мировой Россия развязала войну, в которой не станет победителем. Политик заверил, что условий "мира", навязанного Москвой, никто не примет.

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