Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил выступая на конгрессе Ассоциации профсоюзов.
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Он подчеркнул, что Владимир Путин не оставил им другого выбора, поэтому Германия и дальше будет помогать Украине в борьбе с Россией.
В своем обращении канцлер Германии заверил, что кремлевский диктатор Путин не победит в войне против Украины.
Ранее Олаф Шольц подчеркнул, что через 77 лет после завершения Второй мировой Россия развязала войну, в которой не станет победителем. Политик заверил, что условий "мира", навязанного Москвой, никто не примет.
Позиция Германии по поводу войны в Украине: последние новости
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с России не будут снимать санкции, пока Кремль не достигнет мирного соглашения с Украиной. В то же время "навязывание условий" со стороны Москвы уже не сработает.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок наконец-то признала свое бездействие в том, что происходит в Украине. Политик призывала поставлять тяжелое вооружение Вооруженным Силам Украины. Иначе – последствия будут трагичны.
- Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрейт назвал "абсурдной пропагандой" сравнение президента Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, которое накануне сделал глава МИД России Сергей Лавров.
- Также Германия ускоряет процесс отказа от российской нефти. Она хочет избавиться от зависимости от российского энергоресурса до конца лета.
- Страна уже отказалась платить за российский газ рублями. Такое решение не будет одобрено ни сейчас, ни в будущем. Кроме того, Германия приступила к строительству терминалов для сжиженного природного газа.
- Германия решила выслать из страны 30 человек российского посольства. Все потому, что они "ежедневно работали против свободы и единения общества". В Кремле назвали это "злостным актом немецкой политической машины".
- Интересно, что Берлин планирует увеличить социальную помощь для украинских беженцев, ищущих убежище в Германии. Так, с июня наши граждане будут получать 450 евро в месяц. Такую же выплату получают немецкие безработные.
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