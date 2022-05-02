Реакция Германии на заявление Лаврова

Представитель правительства Германии Штеффен Хебестрейт назвал слова министра иностранных дел России "абсурдом". Он отметил, что больше в комментариях эта чушь не нуждается.

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Я думаю, что российская пропаганда, которую ведет министр иностранных дел Лавров, в этом случае не нуждается в дополнительных комментариях,

– подчеркнул Хебестрейт.

Детали высказывания Лаврова

Российский глава МИД заявил итальянским журналистам, что война в Украине "нужна", потому что здесь власть держат "нацисты". Он отметил, что у президента Владимира Зеленского есть еврейские корни. Однако это, мол, ничего не значит, потому что у инициатора Второй мировой войны Адольфа Гитлера тоже текла еврейская кровь.

"Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты обычно евреи", – сказал Лавров.

Таким заявлением политик вызвал дипломатический скандал не только в Украине, но и в Израиле.

Израиль возмущен

Глава МИД Израиля Яир Лапид подчеркнул, что слова российского чиновника являются грубой исторической ошибкой. Теперь страна ждет официальных извинений Лаврова. Его слова означают, что евреи убивали сами себя.

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В Офисе Президента Украины отметили, что Россия зашла слишком далеко. Ведь Лавров подверг сомнению существование Холокоста, а также оскорбил память миллионов евреев, погибших от рук нацистов. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир вместе остановить Россию. Иначе ее агрессивная политика приведет к еще более катастрофическим последствиям.

Обратите внимание! Последние заявления Лаврова – жемчуг российской пропаганды. Ранее он говорил, что Кремль начал войну в Украине, чтобы "освободить мир от Запада". Михаил Подоляк иронически заметил, что вскоре Россия улетит "освобождать" Марс от марсиан.

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