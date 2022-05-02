Поэтому сейчас идет процесс самоуничтожения России. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства за 2 мая.

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Останется только репутация государства-террориста

Владимир Зеленский сказал, что когда-то страна имела то, что называют репутацией. Однако каждый день она разрушается все больше. Ведь Лавров практически переложил вину за геноцид нацистов на еврейский народ.

Министр иностранных дел России не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты – якобы среди самих евреев. Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат России перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов,

– подчеркнул президент Украины.

Несмотря на то, что возник большой скандал из-за этих слов, никто не услышал даже оправданий Москвы. Поэтому, по мнению нашего президента, сейчас открытым остается вопрос – останется ли посол Израиля в России.

Напомнил о преступлениях против исторической памяти

Президент перечислил несколько вещей, которые Россия уже творила в Украине. Ведь и раньше Израилю давали повод оценить отношение режима Путина к памяти жертв геноцида.

О чем именно идет речь:

российский ракетный удар по Бабьему Яру в Киеве;

повреждена обстрелами Менора на месте массовых расстрелов в Дробицком Яру возле Харькова;

гибель от российских обстрелов обычных людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря.

Все это и такой антисемитский выпад их министра означает, что в руководстве России забыли все уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили эти уроки,

– подытожил президент.

По его мнению, не случайно и то, что Россия создает на нашей земле "фильтрационные лагеря", через которые проводят тысячи украинцев. Там убивают, мучают и насилуют наших людей. Также неслучайно оккупанты захватывают гражданских, которых депортируют как бесплатную рабочую силу.

Заметьте 96-летний мужчина, переживший немецкие концлагеря, погиб в Харькове от взрыва бомбы

Обращение Владимира Зеленского за этот день: смотрите видео