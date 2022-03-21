Мужчина погиб в пятницу, 18 марта. Тогда российские террористы обстреливали жилые дома.

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Известно, что Борис Романченко был узником немецких концлагерей Бухенвальд, Пенемюнде, Мительбау-Дора и Берген-Бельзен. Он активно боролся за сохранение памяти о нацистских преступлениях и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.

На гибель Романченко отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. Он подчеркнул, что теперь дело Гитлера продолжают новые фашисты.

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