Как отметил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сначала россияне ударили ракетами по территории, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр, а теперь сравнивают Зеленского с Гитлером.
Читайте также Израиль и некоторые другие страны призвали своих граждан как можно скорее покинуть Приднестровье
Как отреагировал Ермак на слова Лаврова
Ермак прокомментировал нелепое заявление главы МИД России Сергея Лаврова. В одном из недавних интервью представитель страны-агрессора сравнил Владимира Зеленского с Гитлером, убившим 6 миллионов евреев. Лавров, судя по всему, не понимает элементарных вещей, поскольку позволил высказать свое предположение, будто "самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи".
Так Россия пытается объяснить свою чепуху о "денацификации", фактически ставя под сомнение существование уже не только украинской нации, но и Холокоста.
– отметил Ермак.
Глава Офиса Президента подчеркнул, что это – пещерный антисемитизм, прикрывающий теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы.
Кроме того, Ермак выразил полную солидарность с еврейским народом.
Такая нескрываемая агрессия россиян и неуважение к исторической памяти целых народов не должны оставаться без ответа,
– добавил он.
К теме "Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз!": россияне обстреляли Бабий Яр в Киеве
Невежество Лаврова и реакция мира на его заявление
Итальянское издание Mediaset выпустило резонансное интервью с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В нем министр сравнил Зеленского с Гитлером, добавив, что у фюрера, как и у президента Украины, была еврейская кровь.
На заявление Лаврова сразу отреагировал глава МИД Израиля Яир Лапид, который подчеркнул, что подобные высказывания недопустимы и запросил немедленную реакцию России, в частности, извинения Лаврова.
Возмущение выразил и советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Россия является наследником нацистской идеологии, а заявления ее представителей – лишь доводы для оправдания массовых убийств украинцев.
К теме – еще одно абсурдное заявление Лаврова: смотрите видео