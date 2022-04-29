Напряженная ситуация в Приднестровье привлекла внимание всего мира. Россия пытается втянуть непризнанную республику в войну против Украины и стала применять привычную тактику – провокации.

Читайте также В США с разгромным результатом поддержали ленд-лиз для Украины

Призывы МИД нескольких стран

МИД Израиля порекомендовал своим гражданам покинуть Приднестровье и не ездить туда в ближайшее время. С подобным заявлением выступил и МИД Германии.

Обе страны сообщили, что ситуация с безопасностью в Приднестровье ухудшилась, а возможность помогать своим гражданам в случае чрезвычайных ситуаций ограничена.

Также отказаться от поездок в Приднестровье призвали МИД США, Великобритании, Канады и Франции.

Ситуация в Приднестровье

В Приднестровье начались провокации с взрывами. В частности, были разрушены две антенны, которые транслировали российские телеканалы.

После этого россияне привели свои подразделения в регионе в полную боевую готовность.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что у страны нет боеспособной армии, поэтому в случае вторжения из Приднестровья не будет необходимых средств для сдерживания агрессора.

Смотрите также – Медведев в страхе из-за поставок оружия Украине