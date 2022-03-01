Новой целью агрессора стал Бабий Яр в Киеве. Это именно то место, где похоронены жертвы Второй мировой войны, сообщает 24 канал.

Стоит отметить Из-за обстрела телебашни в Киеве возможны перебои в телевидении

Российские захватчики обстреляли Бабий Яр

Мемориальный комплекс находится недалеко от телевышки, в которую попали россияне во время обстрелов Киева. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в фейсбук следующее: "Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз!".

Мы точно знаем к чему стремимся. Мы обязательно выстоим и отстроим нашу любимую Украину,

– добавил Е рмак.

Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский беседовал с журналистами CNN и Reuters, когда оккупанты обстреливали Бабий Яр.