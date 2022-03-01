Новою ціллю агресора став Бабин Яр у Києві. Це саме те місце, де поховані жертви Другої світової війни, інформує 24 канал.

Варте уваги Через обстріл телевежі у Києві можливі перебої у телебаченні

Російські загарбники обстріляли Бабин Яр

Меморіальний комплекс знаходиться неподалік від телевежі, в яку потрапили росіяни під час обстрілів Києва. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак написав у фейсбук наступне: "Ці нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге!".

Ми точно знаємо чого прагнемо. Ми неодмінно вистоїмо й відбудуємо нашу любу Україну,

– додав Єрмак.

Він також додав, що президент України Володимир Зеленський мав розмову з журналістами CNN та Reuters, коли окупанти обстрілювали Бабин Яр.