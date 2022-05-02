Так, глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о "нацификации украинцев под руководством Владимира Зеленского", который является евреем, ответил, что Гитлер тоже имел еврейскую кровь. Этот ответ возмутил весь мир.

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Реакция Подоляка

Отреагировал на заявление и советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. В своем твиттере он отметил, что прямые антисемитские заявления, обвинения евреев во Второй мировой войне и Холокосте свидетельствуют о том, что Россия является наследницей нацистской идеологии.

Пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев.

– подчеркнул Подоляк.

Советник опубликовал несколько выводов, которые можно сделать из заявления Лаврова.

Россия неправильно оценивает мир и место в нем. Россия обвиняет евреев в провоцировании войны, переосмысливает мировую историю в пользу нацизма и права на идеологические убийства. Россия расширяет военный арсенал, не пренебрегая технологиями терроризма и геноцида.

Что сказал Лавров: развернуто

В интервью итальянскому изданию Mediaset Лавров обвинил евреев в антисемитизме.

"Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что наиболее ожесточенные антисемиты, как правило, евреи", – цитирует Лаврова издание.

На заявление Лаврова уже отреагировал глава МИД Израиля Яир Лапид. Политик заявил, что такие слова возмутительны и являются грубой исторической ошибкой.

Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя,

– подчеркнул Лапид.

Израиль отметил, что ожидает извинения со стороны России.

Лавров обнародовал еще одно абсурдное заявление

30 апреля Лавров заявил, якобы в формате видеоконференций Россия и Украина обсуждают отмену санкций. Входящий в состав украинской делегации Михаил Подоляк отреагировал на это заявление, подчеркнув, что ни разу не видел главу российского МИД за столом переговоров.

По словам советника главы Офиса Президента, в рамках переговорного процесса никто не обсуждает вероятность принятия или отмены глобальных международных санкций в отношении России.

Лавров выдал новое абсурдное заявление: детали в видео