Михаил Подоляк ни разу не видел Сергея Лаврова за переговорным столом. Об этом он сказал в комментарии 24 канала.

Несмотря на это, Лавров заявляет, что среди других вопросов Россия и Украина обсуждают отмену санкций.

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Как Лавров может комментировать то, в чем не участвует

Сам Подоляк не пропустил ни одного раунда переговоров. Поэтому он удивился, почему Лавров так любит комментировать то, в чем не участвует.

"Денацификацию и русский язык" российская армия вполне конкретно "обсудила" с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и, конечно же, в Мариуполе. И все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан,

– подчеркнул чиновник.

Санкции – это не тема переговоров делегаций

Советник отметил, что в рамках переговорного процесса совсем не обсуждают проблематику глобальных международных санкций в отношении России. Все потому, что до сих пор не устранены причины их внедрения мировым сообществом. Агрессор не вывел свои войска и не освободил оккупированные территории.

Когда снимать санкции – решаем только мы

Понятно, что санкции нельзя обсуждать без участия партнеров.

"Именно всем нашим партнерам вместе с Украиной решать, когда и какие решения касательно санкций принимать", – подытожил Подоляк.

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