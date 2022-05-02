Почему антисемитское заявление Лаврова повлекло за собой шквал критики и как его прокомментировали в Украине и Израиле – читайте дальше.

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Лавров снова пробил дно

Сергей Лавров в интервью телекомпании Mediaset заявил, что "у Гитлера была еврейская кровь" и сказал, что "самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи".

Он (Владимир Зеленский – 24 канал) выдвигает довод: какая может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это совершенно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи,

– сказал Лавров.

Реакция Израиля

На заявление Лаврова уже отреагировал глава МИД Израиля Яир Лапид. Политик заявил, что такие слова возмутительны и являются грубой исторической ошибкой.

"Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя", – подчеркнул Лапид.

Израиль отметил, что ожидает извинений со стороны России.

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Россия зашла слишком далеко, – ОП

В Офисе Президента подчеркнули, что антисемитские выпады министра иностранных дел России Сергея Лаврова в сторону президента Украины и евреев абсолютно неприемлемы.

Россия уже слишком глубоко погрязла в своем абсурде, оправдывая варварскую агрессию против Украины. Лавров фактически поставил под вопрос существование не только украинской нации, но и Холокоста. Он сознательно оскорбил память миллионов евреев, погибших от рук нацистов во время Второй мировой войны,

– отметили в ОП.

Глубоко укорененный антисемитизм российских элит демонстрирует всему миру, что путинская Россия целеустремленно лелеет "превосходство" россиян и ненависть к другим народам.

"Вместе мы должны остановить Россию сейчас, пока ее агрессивная политика не привела к еще более катастрофическим последствиям", – подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Реакция украинских чиновников

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал заявления министра "откровенно антисемитскими". Это, по его мнению, свидетельствует о том, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии.

Глава ОП Андрей Ермак назвал это пещерным антисемитизмом, прикрывающим теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что отвратительные комментарии Лаврова оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам.

Добавим, что фашистская идеология на Украине запрещена законом. Даже радикальные правые партии, которых российская пропаганда называет "фашистскими", непопулярны в Украине.