Почему антисемитское заявление Лаврова повлекло за собой шквал критики и как его прокомментировали в Украине и Израиле – читайте дальше.

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Лавров снова пробил дно

Сергей Лавров в интервью телекомпании Mediaset заявил, что "у Гитлера была еврейская кровь" и сказал, что "самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи".

Он (Владимир Зеленский – 24 канал) выдвигает довод: какая может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это совершенно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи,
– сказал Лавров.

Реакция Израиля

На заявление Лаврова уже отреагировал глава МИД Израиля Яир Лапид. Политик заявил, что такие слова возмутительны и являются грубой исторической ошибкой.

"Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя", – подчеркнул Лапид.

Израиль отметил, что ожидает извинений со стороны России.

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Россия зашла слишком далеко, – ОП

В Офисе Президента подчеркнули, что антисемитские выпады министра иностранных дел России Сергея Лаврова в сторону президента Украины и евреев абсолютно неприемлемы.

Россия уже слишком глубоко погрязла в своем абсурде, оправдывая варварскую агрессию против Украины. Лавров фактически поставил под вопрос существование не только украинской нации, но и Холокоста. Он сознательно оскорбил память миллионов евреев, погибших от рук нацистов во время Второй мировой войны,
– отметили в ОП.

Глубоко укорененный антисемитизм российских элит демонстрирует всему миру, что путинская Россия целеустремленно лелеет "превосходство" россиян и ненависть к другим народам.

"Вместе мы должны остановить Россию сейчас, пока ее агрессивная политика не привела к еще более катастрофическим последствиям", – подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Реакция украинских чиновников

Добавим, что фашистская идеология на Украине запрещена законом. Даже радикальные правые партии, которых российская пропаганда называет "фашистскими", непопулярны в Украине.

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