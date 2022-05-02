Чому антисемітська заява Лаврова спричинила шквал критики та як її прокоментували в Україні й Ізраїлі – читайте далі.
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Лавров знов пробив дно
Сергій Лавров в інтерв'ю телекомпанії Mediaset заявив, що "Гітлер мав єврейську кров" і сказав, що "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".
Він (Володимир Зеленський – 24 канал) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї,
– сказав Лавров.
Реакція Ізраїля
На заяву Лаврова вже відреагував очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід. Політик заявив, що такі слова – обурливі та є грубою історичною помилкою.
"Сказати, що Гітлер був євреєм, все одно, що сказати, що євреї вбивали самі себе", – наголосив Лапід.
Ізраїль зазначив, що очікує на вибачення з боку Росії.
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Росія зайшла занадто далеко, – ОП
В Офісі Президента підкреслили, що антисемітські випади міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у бік президента України та євреїв є абсолютно неприйнятними.
Росія вже занадто глибоко загрузнула у своїх нісенітницях, виправдовуючи варварську агресію проти України. Лавров фактично поставив під сумнів існування не лише української нації, але й Голокосту. Він свідомо образив пам'ять мільйонів євреїв, які загинули від рук нацистів під час Другої світової війни,
– наголосили в ОП.
Глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт демонструє всьому світові, що путінська Росія цілеспрямовано плекає "вищість" росіян і ненависть до інших народів.
"Разом ми маємо зупинити Росію зараз, поки її агресивна політика не призвела до ще більш катастрофічних наслідків", – підкреслив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Реакція українських високопосадовців
- Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав заяви міністра "відверто антисемітськими". Це, на його думку, є свідченням, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології.
- Голова ОП Андрій Єрмак назвав це печерним антисемітизмом, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими.
- Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що огидні коментарі Лаврова образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.
Додамо, що фашистська ідеологія в Україні заборонена законом. Навіть радикальні праві партії, яких російська пропаганда називає "фашистськими", є непопулярними в Україні.
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