Чому антисемітська заява Лаврова спричинила шквал критики та як її прокоментували в Україні й Ізраїлі – читайте далі.

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Лавров знов пробив дно

Сергій Лавров в інтерв'ю телекомпанії Mediaset заявив, що "Гітлер мав єврейську кров" і сказав, що "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

Він (Володимир Зеленський – 24 канал) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї,

– сказав Лавров.

Реакція Ізраїля

На заяву Лаврова вже відреагував очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід. Політик заявив, що такі слова – обурливі та є грубою історичною помилкою.

"Сказати, що Гітлер був євреєм, все одно, що сказати, що євреї вбивали самі себе", – наголосив Лапід.

Ізраїль зазначив, що очікує на вибачення з боку Росії.

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Росія зайшла занадто далеко, – ОП

В Офісі Президента підкреслили, що антисемітські випади міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у бік президента України та євреїв є абсолютно неприйнятними.

Росія вже занадто глибоко загрузнула у своїх нісенітницях, виправдовуючи варварську агресію проти України. Лавров фактично поставив під сумнів існування не лише української нації, але й Голокосту. Він свідомо образив пам'ять мільйонів євреїв, які загинули від рук нацистів під час Другої світової війни,

– наголосили в ОП.

Глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт демонструє всьому світові, що путінська Росія цілеспрямовано плекає "вищість" росіян і ненависть до інших народів.

"Разом ми маємо зупинити Росію зараз, поки її агресивна політика не призвела до ще більш катастрофічних наслідків", – підкреслив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Реакція українських високопосадовців

Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав заяви міністра "відверто антисемітськими". Це, на його думку, є свідченням, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології.

Голова ОП Андрій Єрмак назвав це печерним антисемітизмом, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що огидні коментарі Лаврова образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.

Додамо, що фашистська ідеологія в Україні заборонена законом. Навіть радикальні праві партії, яких російська пропаганда називає "фашистськими", є непопулярними в Україні.