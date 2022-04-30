Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що звільнення по-російськи – це масові знищення. Адже путінська армія залишає після себе лише руїни.

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"Звільнити світ від Заходу" – Росія знову озвучила нову мету руйнівної "спецоперації" в Україні. "Звільнення" по-російськи – це лише масові знищення. Втім, наступні цілі спецоперації РФ можуть стосуватися "звільнення" Марса від впливу марсіан. Чекаємо,

– наголосив Подоляк.

Що цьому передувало

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цинічно заявив, що війна в Україні "сприяє процесу звільнення світу від неоколоніального гніту Заходу, замішаного на расизмі та комплексі винятковості". Про це політик сказав в інтерв'ю китайському ЗМІ.

Лавров вважає, що Захід буцімто "стає на заваді ходу історії".

Останні новини про війну в Україні

У Харкові росіяни завдали удару по лікарні та житлових будинках. У будівлях виникли пожежі. Наразі відомо про одного постраждалого чоловіка.

У Попасній ворог обстріляв два евакуаційні автобуси. Наразі зв'язку з водіями немає. Тому невідомо, чи є жертви або постраждалі.

У Генштабі повідомили, що станом на ранок 30 квітня росіянам не вдається піти у наступ. Усі їхні спроби розбити позиції Збройних Сил України – марні.

Наразі найгарячішими точками є Донбас, Запоріжжя та район біля Ізюма. Там тримають активні бойові дії.

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