Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що звільнення по-російськи – це масові знищення. Адже путінська армія залишає після себе лише руїни.
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"Звільнити світ від Заходу" – Росія знову озвучила нову мету руйнівної "спецоперації" в Україні. "Звільнення" по-російськи – це лише масові знищення. Втім, наступні цілі спецоперації РФ можуть стосуватися "звільнення" Марса від впливу марсіан. Чекаємо,
– наголосив Подоляк.
Що цьому передувало
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цинічно заявив, що війна в Україні "сприяє процесу звільнення світу від неоколоніального гніту Заходу, замішаного на расизмі та комплексі винятковості". Про це політик сказав в інтерв'ю китайському ЗМІ.
Лавров вважає, що Захід буцімто "стає на заваді ходу історії".
Останні новини про війну в Україні
- У Харкові росіяни завдали удару по лікарні та житлових будинках. У будівлях виникли пожежі. Наразі відомо про одного постраждалого чоловіка.
- У Попасній ворог обстріляв два евакуаційні автобуси. Наразі зв'язку з водіями немає. Тому невідомо, чи є жертви або постраждалі.
- У Генштабі повідомили, що станом на ранок 30 квітня росіянам не вдається піти у наступ. Усі їхні спроби розбити позиції Збройних Сил України – марні.
- Наразі найгарячішими точками є Донбас, Запоріжжя та район біля Ізюма. Там тримають активні бойові дії.
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